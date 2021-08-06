أكثر من 180 شركة عراقية تعمل في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تعمل حاليا أكثر من 180 شركة عراقية في أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها نائبة وزير الاقتصاد الأذربيجاني سفينج حسنوفا في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المنعقد اليوم في باكو بين حكومتي أذربيجان والعراق.
أكدت نائبة الوزير أن هذه الشركات تشمل التجارة والبناء والخدمات والصناعة.
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