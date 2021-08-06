توقيف مباراة باستفزازات مشجعي النادي القبرصي في دوري المؤتمر الاوروبي

ليماسول، قبرص، 6 أغسطس، أذرتاج

حدثت استفزازات في نهاية مباراة حل فيها قراباغ اغدام الاذربيجاني ضيفا على نادي اي ايه ال ليماسول القبرصي ضمن المرحلة المؤهلة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم مساء الامس.

أفادت أذرتاج أن مشجعي النادي القبرصي ارتكبوا استفزازات غير اخلاقية ضد اعضاء النادي الاذربيجاني طول المباراة خاصة في قطاع الملعب الواقع وراء المنطقة الفنية التي كان فيها الجهاز الفني لنادي قراباغ الى أن انتفضت الى تدفق عدد من المشجعين الى الملعب بعد تسجيل قراباغ هدف التعادل د93 ما اجبر المدير الفني قربانوف على رفع احتجاج على الحكم الذي اضطر الى وقف المباراة بعد أن فشل جهود طاقم الحكام السويدي الرامية الى تهدئة المشجعين.