  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    القنصل العام الاذربيجاني في إسطنبول تزور مناطق مارماريس المنكوبة بالحرائق

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥‎]

    مارماريس، 6 أغسطس، أذرتاج

    زارت القنصل العام الأذربيجاني في مدينة إسطنبول التركية السيدة نرمينه مصطفايفا منطقة مارماريس بولاية موغلة التركية المنكوبة بالحرائق الغابية.

    أفادت أذرتاج أن القنصل العام بحث في لقاء مع رئيس بلدية مارماريس محمد اوقطاي الاوضاع الراهنة في المنطقة ومسائل مشاركة طواقم الاطفاء الاذربيجانية.

    واشاد اوقطاي في اللقاء بتفاني قوات البحث والتحري والانقاذ والاطفاء الاذربيجانية في المنطقة ناقلا تحياته وشكره أذربيجان دولة وشعبا.

    كما زارت القنصل العام مصطفايفا برفقة نائب وزير الطوارئ الاذربيجاني اعتبار ميرزايف قائد قوات الاطفاء والانقذ للطوارئ في تركيا احدى مراكز قيادة الحالات المتأزمة الناشطة في منطقة مارماريس وحصلوا على معلومات مفصلة حول الاوضاع الراهنة فيها.

    شاهتاختي مراسل أذرتاج

     

     

    AZERTAG.AZ :القنصل العام الاذربيجاني في إسطنبول تزور مناطق مارماريس المنكوبة بالحرائق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٨]
    بدء زيارة وفد من شبكة الجزيرة الإعلامية إلى مدينة شوشا
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]
    قوات الطوارئ الاذربيجانية تتكفل بحماية محطتي كمركوي ويئني كوي الكهروحرارية في تركيا
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٨]
    ارسال طائرة إطفاء "BE-200ÇS" الى تركيا
    ٠٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]
    أناما تنشر معلومات شهرية حول عمليات تطهير الألغام لدى الاراضي المحررة من الاحتلال
    القنصل العام الاذربيجاني في إسطنبول تزور مناطق مارماريس المنكوبة بالحرائق القنصل العام الاذربيجاني في إسطنبول تزور مناطق مارماريس المنكوبة بالحرائق القنصل العام الاذربيجاني في إسطنبول تزور مناطق مارماريس المنكوبة بالحرائق القنصل العام الاذربيجاني في إسطنبول تزور مناطق مارماريس المنكوبة بالحرائق