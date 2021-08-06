القنصل العام الاذربيجاني في إسطنبول تزور مناطق مارماريس المنكوبة بالحرائق

مارماريس، 6 أغسطس، أذرتاج

زارت القنصل العام الأذربيجاني في مدينة إسطنبول التركية السيدة نرمينه مصطفايفا منطقة مارماريس بولاية موغلة التركية المنكوبة بالحرائق الغابية.

أفادت أذرتاج أن القنصل العام بحث في لقاء مع رئيس بلدية مارماريس محمد اوقطاي الاوضاع الراهنة في المنطقة ومسائل مشاركة طواقم الاطفاء الاذربيجانية.

واشاد اوقطاي في اللقاء بتفاني قوات البحث والتحري والانقاذ والاطفاء الاذربيجانية في المنطقة ناقلا تحياته وشكره أذربيجان دولة وشعبا.

كما زارت القنصل العام مصطفايفا برفقة نائب وزير الطوارئ الاذربيجاني اعتبار ميرزايف قائد قوات الاطفاء والانقذ للطوارئ في تركيا احدى مراكز قيادة الحالات المتأزمة الناشطة في منطقة مارماريس وحصلوا على معلومات مفصلة حول الاوضاع الراهنة فيها.

شاهتاختي مراسل أذرتاج