نقل 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 6 أشهر
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠١]
باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نقلت شركة "بي بي - أذربيجان" 9.1 مليون متر مكعب يوميا وعامة 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال ستة أشهر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.
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