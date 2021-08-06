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    اقتصاد


    نقل 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 6 أشهر

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠١]

    باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نقلت شركة "بي بي - أذربيجان" 9.1 مليون متر مكعب يوميا وعامة 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال ستة أشهر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.

    AZERTAG.AZ :نقل 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 6 أشهر
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