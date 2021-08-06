نقل 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لسوكار خلال 6 أشهر

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

نقلت شركة "بي بي - أذربيجان" 9.1 مليون متر مكعب يوميا وعامة 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) من مجموعة حقول "أذري – جيراق - جونشلي" عبر محطة سنقجال و"نفط داشلاري" خلال ستة أشهر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الجزء المتبقي للغاز المصاحب تم إعادة حقنه للحفاظ على الضغط.