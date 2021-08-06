طوكيو، 6 أغسطس، أذرتاج بدأت المصارعة الوطنية الاذربيجانية ماريا ستادنيك مشوارها في الالعاب الاولمبية الصيفية المنظمة في طوكيو 2020م بالفوز. والتقت المصارعة ستادنيك التي تتنافس بالوزن الـ50 كغ مع المصارعة الروسية ستالويرا اورشوش وتغلبت عليها بحساب 11-7 لتتنافس بللمرحلة التالية مع المصارعة التونسية سراء حمدي.

AZERTAG.AZ : المصارعة الوطنية تبدأ مشوارها في طوكيو 2020م بالفوز

تتنافس بالمرحلة التالية مع المصارعة التونسية حمدي

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