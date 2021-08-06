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    رياضة


    المصارعة الوطنية تبدأ مشوارها في طوكيو 2020م بالفوز
    تتنافس بالمرحلة التالية مع المصارعة التونسية حمدي

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]

    طوكيو، 6 أغسطس، أذرتاج

    بدأت المصارعة الوطنية الاذربيجانية ماريا ستادنيك مشوارها في الالعاب الاولمبية الصيفية المنظمة في طوكيو 2020م بالفوز.

    والتقت المصارعة ستادنيك التي تتنافس بالوزن الـ50 كغ مع المصارعة الروسية ستالويرا اورشوش وتغلبت عليها بحساب 11-7 لتتنافس بللمرحلة التالية مع المصارعة التونسية سراء حمدي.

    AZERTAG.AZ :المصارعة الوطنية تبدأ مشوارها في طوكيو 2020م بالفوز
    تتنافس بالمرحلة التالية مع المصارعة التونسية حمدي
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