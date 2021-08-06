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    المصارع الحر الوطني يتأهل للنهائي في طوكيو 2020م

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٨]

    طوكيو، 6 أغسطس، أذرتاج

    تأهل المصارع الحر الوطني حاجي علييف الذي يتنافس في الوزن الـ65 كغ الى النهائي في الالعاب الاولمبية الصيفية المنظمة في طوكيو.

    أفادت أذرتاج أن المصارع الحر الوطني تغلب على المصارع الهندي باجرانغ 12-5 لاجل النهائي ما يضمن له فضية على الأقل.

    وسيتنافس المصارع الحر الوطني علييف في النهائي مع الياباني أوتوغورو.

    وقد تغلب المصارع الحر الوطني حاجي علييف الحائر بلقت البطل العالمي والاوروبي 3 مرات في ثمن النهائي على السنغالي دياتا 4-0 وفي ربع النهائي على الكازاخي نياز بيكوف 9-1.

    يذكر أن رياضيي أذربيجان حصدوا الى الحين 3 برونزيات على حساب لاعبة الجودو علييفا والملاكم دومينغيس والمصارع اليوناني الرومي حسينوف.

     

     

    AZERTAG.AZ :المصارع الحر الوطني يتأهل للنهائي في طوكيو 2020م
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