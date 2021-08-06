الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تشغيل محطة "سوراخاني" الفرعية ذات 110/35/6 كيلو فولت

سوراخاني، باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف حفل تشغيل محطة "سوراخاني" الفرعية ذات 110/35/6 كيلو فولت بعد اعادة البناء والاصلاح الشاملة.

أفادت أذرتاج أن رئيس شركة أذر اينيرجي بابا رضايف قدم لرئيس الدولة معلومات مفصلة حول المحطة والاعمال المنفذة التي جاء فيها أن المحطة كانت مبنية عام 1932م واجرت الشركة اعمال الاصلاح والبناء الشاملة التي تضمنت تفكيك الاجزاء الرئيسية لها لاعادة بنائها من جديد مع تحويلها من النوع المفتوح الى النوع المغلق.

شغل رئيس الدولة المحطة.