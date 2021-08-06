طوكيو، 6 أغسطس، أذرتاج لمصارعة الوطنية الاذربيجانية ماريا ستادنيك تغلبت على المصارعة التونسية سراء حمدي لتتأهل لمرحلة نصف النهائي في الالعاب الاولمبية الصيفية المنظمة في طوكيو 2020م. والتقت المصارعة ستادنيك التي تتنافس بالوزن الـ50 كغ بمرحلة ربع النهائي المصارعة التونسية سراء حمدي وتغلبت عليها 10-0 . يذكر أن رياضيي أذربيجان حصدوا الى الحين 3 برونزيات على حساب لاعبة الجودو علييفا والملاكم دومينغيس والمصارع اليوناني الرومي حسينوف.

AZERTAG.AZ : المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي

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