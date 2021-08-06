  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤١]

    طوكيو، 6 أغسطس، أذرتاج

    لمصارعة الوطنية الاذربيجانية ماريا ستادنيك تغلبت على المصارعة التونسية سراء حمدي لتتأهل لمرحلة نصف النهائي في الالعاب الاولمبية الصيفية المنظمة في طوكيو 2020م.

    والتقت المصارعة ستادنيك التي تتنافس بالوزن الـ50 كغ بمرحلة ربع النهائي المصارعة التونسية سراء حمدي وتغلبت عليها 10-0 .

    يذكر أن رياضيي أذربيجان حصدوا الى الحين 3 برونزيات على حساب لاعبة الجودو علييفا والملاكم دومينغيس والمصارع اليوناني الرومي حسينوف.

     

     

    AZERTAG.AZ :المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠١]
    بطل الكاراتيه الاذربيجاني يتأهل لنهائي طوكيو 2020م
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]
    أولمبياد طوكيو يشهد 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٨]
    المصارع الحر الوطني يتأهل للنهائي في طوكيو 2020م
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]
    المصارعة الوطنية تبدأ مشوارها في طوكيو 2020م بالفوز
    تتنافس بالمرحلة التالية مع المصارعة التونسية حمدي
    المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي المصارعة الوطنية تتغلب على التونسية لتتأهل لنصف النهائي