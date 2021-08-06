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    قوات الطوارئ الاذربيجانية تتكفل بحماية محطتي كمركوي ويئني كوي الكهروحرارية في تركيا

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]

    ميلاس، موغلة، 6 أغسطس، أذرتاج

    قوات الطوارئ الاذربيجانية المرابطة في تركيا تمكنت بدعم قوات الاطفاء التركية من السيطرة على الحرائق المنتلقة الى محطة كمركوي الكهروحرارية صباح 5 اغسطس بعد اندلاعها في المساحة الغابية واسعة النطاق في ولاية موغلة التركية الامر الذي اتاح لها فرصة للتصدي لانتشارها الى محطة يئني كوي الكهروحرارية الواقعة على مقربة منها.

    قال اعتبار ميرزايف نائب وزير الطوارئ الاذربيجاني قائد قوات الطوارئ الموظفين في تركيا انه بعد مشاورات مع الجهات المحلية تقرر بتكفل قوات الطوارئ الاذربيجانية بحماية كلتا المحطتين الكهروحراريتين كمركوي ويئني كوي نظرا لدور استراتيجي تلعبانه في المنطقة.

     

     

    AZERTAG.AZ :قوات الطوارئ الاذربيجانية تتكفل بحماية محطتي كمركوي ويئني كوي الكهروحرارية في تركيا
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