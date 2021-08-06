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    الوزير: توقيع 5 وثائق تعاون بين أذربيجان والعراق الى اليوم

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

    قال رشاد نبييف انه وقع على 5 وثائق تعاون بين أذربيجان والعراق الى اليوم.

    أفادت أذرتاج عن نبييف وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الاذربيجاني قوله في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان والعراق المنعقد 6 اغسطس اليوم في باكو إن الطرفين يبحثان في توقيع 12 وثيقة اخرى.

     

     

    AZERTAG.AZ :الوزير: توقيع 5 وثائق تعاون بين أذربيجان والعراق الى اليوم
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