الوزير: توقيع 5 وثائق تعاون بين أذربيجان والعراق الى اليوم

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

قال رشاد نبييف انه وقع على 5 وثائق تعاون بين أذربيجان والعراق الى اليوم.

أفادت أذرتاج عن نبييف وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الاذربيجاني قوله في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان والعراق المنعقد 6 اغسطس اليوم في باكو إن الطرفين يبحثان في توقيع 12 وثيقة اخرى.