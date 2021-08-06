إنتاج النفط من "أذري - جيراق – جونشلي" يبلغ 85 مليون برميل خلال 6 أشهر

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ إجمالي الإنتاج 85 مليون برميل (11 مليون طن) منذ أول إنتاج للنفط من حقول "أذري - جيراق – جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال 6 أشهر من العام الجاري، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان".

يذكر أنه خلال 6 أشهر بلغ إجمالي الإنتاج من "أذري – جيراق - جونشلي" (30 ألف) و"أذري الوسطى" (111 ألف) و"أذري الغربية" (118 ألف) و"أذري الشرقية" (78 ألف) و"دارينسولو جوناشلي" (88 ألف) و"غربي جيراق" (43 ألف) 468 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي.

تم تشغيل 131 إنتاج للنفط و44 بئر ماء و8 آبار لحقن الغاز من حقول "أذري – جيراف - جونشلي" بحلول نهاية العام.

تم حفر 6 آبار لإنتاج النفط و3 آبار لحقن المياه في البلوك.

حصة الشركاء في "أذري – جيراق - جونشلي": بي بي (30.37 بالمائة) و"AzACG" (سوكار) 25 بالمائة "MOL" 9.57 بالمائة و"Inpex" 9.31 بالمائة و"Equinor" 7.27 بالمائة و"ExxonMobil" 6.79 بالمائة و"TPAO" 5.73 بالمائة و"Itochu" 3.65 بالمائة و"ONGC Videsh Limited (OVL)" 2.31 في المائة.

وقعت حكومة أذربيجان وسوكار اتفاقية معدلة حول التطوير المشترك لشركة "أذري – جيراق - جونشلي" ومشاركة الإنتاج مع الشركاء الدوليين في 14 سبتمبر عام 2017. تم التصديق على الاتفاقية من قبل المجلس الملي لجمهورية أذربيجان في 31 أكتوبر من نفس العام.