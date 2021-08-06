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    أولمبياد طوكيو يشهد 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]

    طوكيو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو 2020 خلال يوم.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ان أعلى حصيلة يومية من الإصابات الجديدة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في أول يوليو الماضي، حيث سجلت 31 حالة.

    ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 382 حالة.

     

    AZERTAG.AZ :أولمبياد طوكيو يشهد 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
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