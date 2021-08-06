  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع انتاج في القطاع غير النفطي بنسبة 30.5 %

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٣]

    باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغت قيمة صادرات أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الحالي 11.4 مليار دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عدد أغسطس من مجلة "استعراض التصدير" الصادر لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الفترة المذكورة شهدت بلوغ حصة الصادرات غير النفطي 1.4 مليار دولار ليسجل ارتفاعا قدره 316.7 مليون دولار او بنسبة 30.5 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

    شكلت الفواكه والخضروات 338 مليون دولار من الصادرات غير النفطية خلال الأشهر السبعة من عام 2021. وسجلت الصادرات غير النفطية من المعادن الحديدية ومنتجاتها 2.4 مرة والغزل القطني 2.8 مرة والسكر 2.3 مرة والمنتجات الكيماوية 37 في المائة وألياف القطن 88.5 في المائة والمنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها بنسبة 42 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع انتاج في القطاع غير النفطي بنسبة 30.5 %
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٢]
    زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والعراق بنسبة 40 %
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
    أكثر من 180 شركة عراقية تعمل في أذربيجان
    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٠]
    حجم مبيعات المطاعم العامة 233.9 مليون مانات خلال 6 أشهر
    ٠٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ارتفاع انتاج في القطاع غير النفطي بنسبة 30.5 % ارتفاع انتاج في القطاع غير النفطي بنسبة 30.5 % ارتفاع انتاج في القطاع غير النفطي بنسبة 30.5 %