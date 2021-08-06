ارتفاع انتاج في القطاع غير النفطي بنسبة 30.5 %

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغت قيمة صادرات أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الحالي 11.4 مليار دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن عدد أغسطس من مجلة "استعراض التصدير" الصادر لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الفترة المذكورة شهدت بلوغ حصة الصادرات غير النفطي 1.4 مليار دولار ليسجل ارتفاعا قدره 316.7 مليون دولار او بنسبة 30.5 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

شكلت الفواكه والخضروات 338 مليون دولار من الصادرات غير النفطية خلال الأشهر السبعة من عام 2021. وسجلت الصادرات غير النفطية من المعادن الحديدية ومنتجاتها 2.4 مرة والغزل القطني 2.8 مرة والسكر 2.3 مرة والمنتجات الكيماوية 37 في المائة وألياف القطن 88.5 في المائة والمنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها بنسبة 42 في المائة.