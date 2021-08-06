وزير الاتصالات العراقي يتطلع على فعاليات مركز أسان خدمة

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

تطلع وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني مع الوفد المرافق له على فعاليات مركز أسان خدمة تلبية لطلب تلقته الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والاتبتكارات الاجتماعية أسان خدمة عن جانب العراق بتطبيق خبرة المركز في ذلك البلد.

وأحاط نائب رئيس الوكالة الحكومية جيهون سلمانوف الوفد العراقي علما بأغراض وفعاليات مراكز أسان خدمة مع الاشارة الى احراز نتائج ايجابية جسيمة في توفير ادارة الدولة المثمرة ورفع مستوى الخدمات العامة النزيهة والشفافة.

وتم التأكيد على مراجعة اكثر من 45 مليون شخص الى مراكز أسان خدمة الى اليوم.

واتفق الجانبان خلال الجولة التفقدية على موافقة ابتدائية على انشاء قاعدة قانونية أمام اعمال منوطة للمستقبل القريب بغية تمهيد ارضية لتطبيق بخبرة أسان خدمة في العراق.