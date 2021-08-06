أذربيجان: تسجيل 1242 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 345 مصاب في 6 أغسطس

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1242 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 345 مصاب هذا المرض وتوفي 8 مصابين بالفيروس في 6 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 349 ألف و316 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 334 ألف و258 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5051 مريض منهم ويستمر علاج 10 آلاف و7 مرضى حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و819 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و94 ألفا و565 فحص طبي.