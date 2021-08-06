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    اقتصاد


    زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والعراق بنسبة 40 %

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٢]

    باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    زاد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والعراق بنسبة 40 في المائة خلال العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الاذربيجاني رساد نبييف في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكوميتي أذربيجان والعراق المنعقد اليوم في 6 اغسطس في باكو.

    قال الوزير إن كلا البلدين يتمتع بإمكانيات كبيرة لزيادة حجم التجارة.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والعراق بنسبة 40 %
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