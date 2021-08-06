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    بدء زيارة وفد من شبكة الجزيرة الإعلامية إلى مدينة شوشا

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٨]

    فضولي، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بدأت زيارة وفد من شبكة الجزيرة الإعلامية برئاسة مدير مؤسسة الصحافة الأوروآسيوية الدولية أومود ميرزايف الى مدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني.

    ويضم الوفد صحفيين معروفين من شبكة الجزيرة الإعلامية، بالإضافة إلى مجموعة من الموسيقيين من ديلا مايلز.

    سيزور الضيوف عددا من المعالم التاريخية والدينية والمعمارية وأماكن أخرى في مدينة شوشا - مهد الثقافة الأذربيجانية وسيتعرفون على آثار الهمجية الأرمنية أثناء الاحتلال وأعمال الترميم وإعادة البناء في المدينة.

    كما سيقوم الوفد بزيارة الى محافظتي قوبادلي وفضولي المحررتين من الاحتلال.

     

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة وفد من شبكة الجزيرة الإعلامية إلى مدينة شوشا
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