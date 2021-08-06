أذربيجان: تطعيم أكثر من 60 ألف جرعة من لقاح كورونا في 6 أغسطس

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 60 ألفا و68 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 6 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 37 ألفا و741 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و22 ألفا و327 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و311 ألف و119 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و91 ألفا و301 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و219 ألف و818 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.