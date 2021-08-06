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    بطل الكاراتيه الاذربيجاني يتأهل لنهائي طوكيو 2020م

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠١]

    طوكيو، 6 أغسطس، أذرتاج

    تأهل لاعب الكاراتية الاذربيجاني رفائل أقايف لنهائي طوكيو 2020م.

    وتنافس اقايف الذي يتنافس في الزنة الـ75 كغ في نصف النهائي مع الهنغاري غابور كارولي هارسباتاكي وتغلب عليه 7-0 ليتأهل للنهائي.

    وقد بدأ اقايف مشواره في طوكيو 2020م في المجموعة ب بلقاء الألماني نوح بيجي وتغلب عليه 2-1 قبل أن تجاوز عقبة النمساوي جونيري ياهيرو 5-0 والكازاخي نور قناد حاجي غانوف 3-2 والخسائر امام الايطالي لويجي بوسا 1-3 ليتأهل لنصف النهائي من المركز الثاني بالمجموعة.

    يذكر أن لاعب الكاراتيه الاذربيجاني رفائل أقايف صاحب اللقب العالمي 5 مرات واللقب الاوروبي 11 مرة والجوائز العالية الدولية الاخرى.

    هذا ورصيد الوطني أقايف خال عن جائزة اولمبية فقط.

    AZERTAG.AZ :بطل الكاراتيه الاذربيجاني يتأهل لنهائي طوكيو 2020م
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