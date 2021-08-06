مكالمة هاتفية بين رئيسي أذربيجان وتركيا

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 6 أغسطس برئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان هاتفيا.

ونقل رئيس الدولة مرة اخرى الى الرئيس أردوغان تعازيه في الخسائر في الارواح جراء الحرائق الغابية القوية الناشبة في مختلف مناطق تركيا الشقيقة مؤكدا أن أذربيجان واقفة الى جانب تركيا متضامنة بالكامل في اخماد الحرائق وازالة عواقبتها.

ورفع الرئيس أردوغان الشكر على التعازي ودعم أذربيجان لتركيا في اطفاء الحرائق منذ اول الايام مشيدا بفعاليات فرق الاطفاء من أذربيجان.

وقال الرئيس إلهام علييف إن 40 سيارة اطفاء قد غادرت لتصل الى منطقة الحرائق غدا مفيدا أن عدد السيارات المرسلة وصل الى 93 سيارة اطفاء مضيفا أن الدفعة الاخيرة من الدعم تتضمن 1 طائرة اطفاء و1 مروحية اطفاء و150 مطفئ لايصال قوام فرق الاطفاء الى 510 مطفئ موظف في تركيا.

واقترح الرئيس علييف بارسال 200 مطفئ متدرب متخصص اضافيا قائلا إن قوام فرق الاطفاء المرسلة يصل الى 710 مطفئ.

ورفع الرئيس أردوغان الشكر على الدعم الاضافي مؤكدا أن هذا الدعم تجسيد واضح لاخوة أذربيجان مع تركيا والصداقة القائمة بينهما.

وأحاط الرئيس إلهام علييف خلال المكالمة الهاتفية الرئيس رجب طيب أردوغان علما بالاستفزازات المرتكبة من قبل أرمينيا عند الحدود بين أرمينيا واذربيجان مشددا على رد جيش أذربيجان ردا لائقا على مثل هذه الاستفزازات.

وابلغ الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا واقفة دائما الى جانب أذربيجان الشقيقة.

وتبادل رئيسا الدولتين خلال المحادثة الهاتفية الاراء تبادلا واسعا حول التطورات الاقليمية الجارية في الفترة ما بعد النزاع.