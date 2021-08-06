حجم النفط والمكثفات المصدر من محطة سنغاتشال في 6 أشهر

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 115 مليون برميل من النفط والمكثفات من محطة سنغاتشال خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري ومن جملتها نحو 90 مليون برميل عبر خط باكو – تفليس – جيهان و16 ملايين برميل عبر الخط الغربي للتصدير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في الربع الاول وصل إلى 55 مليون متر مكعب معياري يوميا متوسطا.

صدرت محطة سانغاتشال أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط والمكثفات. في الربع الأول صدرت المحطة 81 مليون متر مكعب قياسي (100 مليون قدم مكعب قياسي) من محطة "شاه دنيز" أيضا.