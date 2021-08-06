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    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تعيد اطلاق النار على جيش أذربيجان في نخجوان

    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٨]

    باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أطلقت القوات المسلحة لارمينيا النيران من منطقة آرازديان السكنية بمحافظة ويدي على مواقع الجيش الأذربيجاني في محافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان في الساعة 12:45 من 6 أغسطس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

    ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في نخجيوان على العدو واسكتت نقط النيران.

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تعيد اطلاق النار على جيش أذربيجان في نخجوان
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