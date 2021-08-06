طهران، 6 أغسطس، أذرتاج رئيس المجلس الوطني السيدة صاحبة غفاروفا التقيت على هامش زيارة في ايران برئيس البلد سيد ابراهيم رئيسي. وبحث الطرفان في اللقاء آفاق التعاون الاقليمي وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : رئيس المجلس الوطني يتلقي برئيس ايران

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