رئيس المجلس الوطني يتلقي برئيس ايران
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
طهران، 6 أغسطس، أذرتاج
رئيس المجلس الوطني السيدة صاحبة غفاروفا التقيت على هامش زيارة في ايران برئيس البلد سيد ابراهيم رئيسي.
وبحث الطرفان في اللقاء آفاق التعاون الاقليمي وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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