باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج) اصيب 6 أغسطس موظف الوكالة الوطنية لتطهير اراضي أذربيجان من الالغام والذخائر العسكرية (أناما) علييف فريد علي موسى أوغلو من مواليد عام 1990 بجروح بسبب انفجار لغم مضاد للمشاة المزروعة من قبل قوات أرمينيا في محافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني. أفادت وكالة اذرتاج أن نيابة محافظة أغدام تجري التحقيق بشأن الحادث.

AZERTAG.AZ : اصابة موظف أناما بجروح بسبب انفجار لغم زرعتها قوات أرمينيا في أغدام المحررة من الاحتلال

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