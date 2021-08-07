باكو، 7 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 أغسطس. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177 أورو EUR 1 2.0151 دولار أسترالي AUD 1 1.2775 روبل بلاروس BYN 1 0.6693 ريال برازيلي BRL 1 0.336 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1193 كرون دنماركي DKK 1 0.271 لاري جورجي GEL 1 0.5397 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.377 دينار الكويت KWD 1 5.6412 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.409 بيسو المكسيك MXN 1 0.0858 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0941 كرون النرويج NOK 1 0.1974 زلوتي بولندا PLN 1 0.4471 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207 دولار سنغافورة SGD 1 1.2625 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.1958 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0621 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1928 كرون التشيك CZK 1 0.0788 يوان الصين CNY 1 0.2631 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3497 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5201 كرون السويد SEK 1 0.1988 فرنك سويسرا CHF 1 1.8429 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1504 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.5297 بيسو تشيلي CLP 100 0.2311 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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