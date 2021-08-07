وزارة الدفاع: إنما يطلق جيش أذربيجان النار للحيلولة دون استغزازات جيش أرمينيا وإسكات نقاط نيرانها

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن وزارة الدفاع التي تفقد موثوقيتها لا تكف عن أعمالها القذرة وتلجأ الى أساليب مختلفة من اجل نشر وتدويل معلومات كاذبة.

وأوضحت الوزارة في بيان إن صحافة أرمينيا تستغل الاهالي المحليين بغية تستير الاستفزازات ونشرت معلومات تزعم بنشوب حريق جراء انفجار قرب الحدود وطلقات نارية استهدفت أرازدين والحال أن مثل هذه المعلومات لا صحة لها على الاطلاق لا بل هي معلومات مضللة. ولأن جيش أذربيجان لا يطلق النار إلا من اجل الحيلولة دون استفزازات أرمينيا وإسكات نقاط نيرانها.