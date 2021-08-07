أعضاء وفد قناة الجزيرة يصلون في مسجد يوخاري جوهر أقا في شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
شوشا المحررة، 7 أغسطس، أذرتاج
تستمر زيارة ينظمها رئيس صندوق الصحافة الاوراسي الدولي امود ميرزايف لاعضاء شبكة الجزيرة للإعلام لمدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.
أفادت أذرتاج أن اعضاء الوفد زاروا 6 اغسطس مسجد يوخاري جوهر اقا وأدوا فيه صلاة الوقت.
يذكر أن الوفد يتضمن موظفي شبكة الجزيرة المرموقين برئاسة سامي الحاج وكذلك فريق المغنية الشهيرة ديلا ميلس الفني الموسيقي.
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