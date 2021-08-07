لاعبة الجمباز الاقاعي تختتم أداءها في طوكيو 2020م

طوكيو، 7 أغسطس، أذرتاج

شاركت لاعبة الجمباز الايقاعي الأذربيجانية زهرة أقاميروفا في منافسات الجمباز الايقاعي المنظمة في الالعاب الاولمبية الصيفية نسختها الـ32 في طوكيو 2020م.

رغم انها قدمت اداء حسنا بالآلتين فإن أخطاء صغيرة في أداءيها بالآلتين ادت الى تقييم ادائهما بتقييم منخفض من الحكام وبالتالي احتلت المركز الـ18 في المنافسات التأهيلية.

يذكر أن أقاميروفا 19 عاما سجلت في تاريخ جمباز أذربيجان كأول لاعبة شاركت في الجمباز الايقاعي في الالعاب الاولمبية في المنافسات الفردية.