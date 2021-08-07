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    وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان في نخجوان وكلبجار تتعرض لطلقات نارية من أرمينيا

    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أرمينيا المرابطة في قرية أراز دين بولاية ويدي الأرمينية وفي قريتي يوخاري زاغالي وزر كند بولاية باسار كيتشار الأرمينية استهدفت مواقع جيش أذربيجان في منطقة حيدر أباد السكنية بمحافظة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة وفي منطقتي إيستي صو ويوخاري أيريم السكنيتين في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني بطلقات نارية من الاسلحة التقليدية المختلفة فترات متقطعة.

    واضافت الوزارة أنه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

    وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: مواقع جيش أذربيجان في نخجوان وكلبجار تتعرض لطلقات نارية من أرمينيا
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