وزير الخارجية يستقبل وزير الاتصالات العراقي

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني مع الوفد المرافق له.

قالت الخارجية في بيان إن الوزير بايراموف رحب بالوزير العراقي أركان شهاب الشيباني مؤكدا على تطور العلاقات القائمة بين أذربيجان والعراق تطورا ناجحا على اساس المبادئ التاريخية للصداقة والاحترام المتبادل واعرب عن الارتياح من كون التعاون الثنائي في مختلف المجالات في المستوى العالية. ومشيرا الى فعاليات اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين أذربيجان والعراق مشددا على أمله في اتاحة اتفاقيات تم التوصل اليها خلال الجلسة الثانية للجنة المشتركة وعدد من اللقاءات المنعقدة على هامش الزيارة الحالية فرصا جديدة للتعاون المثمر وتنمية العلاقات الموجودة.

واشاد الوزير بايراموف بلقاءات عقدها مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسية التي شارك فيها 18 يونيو العام الجاري منوها بامتنان الى اجراء مناقشات شاملة حول تنمية العلاقات في عدد كبير من المجالات بين البلدين في تلك اللقاءات.

كما رفع الوزير بايراموف الشكر على دعم العراق المستمر وتأييده الدائم ضمن المنظمات الدولية بسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها على المستوى الدولية بخصوص النزاع الأرميني الأذربيجاني السابق. وقدم الوزير كذلك معلومات مفصلة الى الجانب العراقي حول سياسة أرمينيا العدوانية التي تنتهجها ضد أذربيجان وحرب الـ44 يوما الوطنية والاوضاع القائمة في المنطقة بعد توقيع البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م ومدى الخراب والدمار والهدم في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني وتدمير الاثار الدينية والثقافية تدميرا فيها واعمال اعادة الاعمار والبناء المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال ومخاطر الألغام المزروعة فيها من قبل جيش أرمينيا وضرورة عودة اللاجئين والمشردين قسرا الى مسقط رؤوسهم.

وعبر وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني عن الارتياح من زيارة أذربيجان للمشاركة في الجلسة الثانية للجنة المشتركة للتعاون ناقلا الشكر على حفاوة الاستقبال وتنظيم اللقاءات بالمستوى العالية. ومؤكدا على علاقات الصداقة والثقافية التاريخية التي تربط بين العراق وأذربيجان اشار بامتنان الى اتفاقيات تم التوصل اليها خلال اللقاءات المنعقدة واتفاقيات مرشحة الى التوقيع في هذا السياق. واشاد الوزير الشيباني بفعاليات ناجحة لاذربيجان بصفتها رئيسا لحركة عدم الانحياز وبمبادرة عقد دورة خاصة مكرسة لمكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. كما ابلغ أمله في مزيد من توسع العلاقات ذات متعددة المنصات بين البلدين واستمرار الاتصالات على اساس معايير ومبادئ القانون الدولي.

وتطرق الوزير أركان الشيباني الى نزاع قراباغ القائم سابقا بين أرمينيا وأذربيجان قائلا إن العراق كان وما برح يؤيد بمعايير ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي الصادرة بشأن النزاع السابق.

وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.