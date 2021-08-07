المجموعة الرابعة من قوات الطوارئ للبحث والإنقاذ والإطفاء تصل الى تركيا

دالامان، موغلة، 7 أغسطس، أذرتاج

وصلت مجموعة رابعة من قوات الطوارئ للبحث والإنقاذ والإطفاء الى تركيا لدعم جهات تركية في عمليات واسعة النطاق ترمي الى اخماد الحرائق الغابية المسيطرة على مختلف مناطق تركيا والتصدي لانتشارها.

وقوام المجموعة الرابعة 200 فرد مزود جميعهم بمستلزمات الإطفاء والإنقاذ ومن المتوقع أن تباشر المجموعة تنفيذ المهام مساء اليوم.

مسؤولون رسميون للمنطقة وموظفو وزارة الطوارئ وممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية استقبلوا المجموعة الرابعة على ارض مطار دالامان لولاية موغلة التركية.

يذكر أن المجموعة الاولى غادرت الى تركيا 30 يوليو بقوام 100 مطفئ يناضلون حاليا في مختلف مناطق تركيا المنكوبة.

وفي 31 يوليو غادرت أذربيجان المجموعة الثانية بقوام 220 مطفئ ومروحية الاطفاء و53 سيارة الاطفاء وسيارة الاسعاف الخاصة الى تركيا وانضمت الى المجموعة الاولى بعد يومين واصلة الى مارماريس برا من خلال اراضي جورجيا.

كما ارسلت أذربيجان صباح 5 اغسطس الى تركيا طائرة الاطفاء من طراز بي ايه 200 تش اس مع توديع المجموعة الثالثة بقوام 160 مطفئ و40 سيارة الاطفاء برفقة ممثلين عن وسائل الاعلام الجماهيرية.

وبذلك وصل قوام الدعم الأذربيجاني لتركيا الى ما يزيد عن 700 مطفئ و93 سيارة الاطفاء ومروحية الاطفاء وطائرة الاطفاء مع توظيف نائب وزير الطوارئ اللواء اعتبار ميرزايف بقيادة وادارة قوات أذربيجان للطوارئ في اراضي تركيا بالتنسيق مع قوات تركيا.

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاطفاء والانقاذ الأذربيجانية تؤدي الخدمة في اسخن نقاط اراضي تركيا المنكوبة بالحرائق وقد فتحت قلوب الشعب في تركيا حيث تضرب قوات الاطفاء الأذربيجانية أمثلة التفاني العظيمة في اخماد الحرائق في اصعب المناطق الجبلية فضلا عن حماية محطتي يئني كوي وكمر كوي الكهروحراريتين من الحرائق.

شاهتاختي مراسل أذرتاج