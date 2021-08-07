علييف يعفي سفير البلد في إيران والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاقتصادي

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 7 أغسطس قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في إيران ومنصب المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الاقتصادي.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير بنياد صمد حسينوف عن منصبي سفير أذربيجان لدى جمهورية إيران الإسلامية والمندوب الدائم الأذربيجاني لدى منظمة التعاون الاقتصادي.