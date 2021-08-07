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    وزير الدفاع يتفقد مؤسستين طبيتين عسكريتين بمحافظتي كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني

    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]

    كلبجار المحررة، لاتشين المحررة، 7 أغسطس، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع إن وزير الدفاع ذاكر حسنوف تفقد مستشفى عسكرية بعد اعمال الاصلاح الشامل في اراضي محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني.

    واحيط الوزير حسنوف علما بان المستشفى العسكرية مزودة بجميع المستلزات الطبية لعلاج الجنود وفي المستشفى وحدات الجراحية والقبول والتشخيص والعلاج والتأهيل والأمراض المعدية بجميع المستلزمات الطبية الضرورية ومختبر والعناية المركزة بالإضافة إلى غرفة طعام وأشعة إكس وطب الأسنان.

    ثم تعرف الوزير حسنوف الى الظروف المهيأة لدى عيادة طبية عسكرية مزودة بجميع المستلزمات لطبية الحديثة في اراضي محافظة لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني.

    واعطى الوزير حسنوف توجيهات من اجل المزيد من تحسين الخدمات الطبية العسكرية.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يتفقد مؤسستين طبيتين عسكريتين بمحافظتي كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني
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