لاعبة الكاراتية الأذربيجانية زاريتسكا تتنافس مع المصرية عبد العزيز في نهائي طوكيو 2020م

طوكيو، 7 أغسطس، أذرتاج

اتضحت منافسة لاعبة الكاراتية الأذربيجانية في مرحلة النهائي في طوكيو 2020م.

أفادت أذرتاج أن زاريتسكا التي تتنافس في الوزن الـ61 تلتقي المصرية فريال أشرف عبد العزيز في النهائي.

يذكر أن زاريتسكا تغلبت ضمن منافسات المجموعة على اليابانية ايومي اوئكوسا 4-1 والايطالية سيلفيا سيميرارو 3-2 وخسرت أمام الكازاخية صوفيا بيرولتسيفا 4-5 وانهت لقاءات المجموعة بالفوز على التركية ملتم خواجه اوغلو 4-0 وتأهلت بالمركز الاول لنصف النهائي برصيد 6 نقاط. وتمكن من تحقيق الفوز على قون لين الصينية 7-2 في نصف النهائي وتأهلت للنهائي.