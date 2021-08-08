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    وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني

    ٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢١]

    كلبجار المحررة، لاتشين المحررة، 8 أغسطس، أذرتاج

    تفقد وزير الدفاع ذاكر حسنوف وحدات عسكرية بعد اعمال اعادة الانشاء والاصلاح والاعمار في محافظتي كلبجار ولاتشين المحررتين من وطأة احتلال أرمينيا.

    تفقد وزير الدفاع في البداية مستوى استعداد قتالي لوحدات الدبابات واهتم بالظروف المهيأة هناك للجنود وألقي عليه تقرير افاد أن جميع الظروف اللازمة متوفرة في الوحدة العسكرية لخدمة الجنود.

    ثم زار الوزير حسنوف برفقة قيادة الوزارة سائر الوحدات العسكرية المرابطة في الاراضي المذكورة.

    وقيل انها مزودة بجميع المستلزمات الضرورية العسكرية والمدنية وبكل المرافق العامة والبنية التحتية.

    ثم اجتمع وزير الدفاع حسنوف مع الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية هناك.

    واعطى الوزير حسنوف توجيهات للمزيد من تحسين الظروف الاجتماعية العامة للجنود.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني
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    وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني