  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    خمسون حزبا سياسيا تشارك في الانتخابات المحلية في جورجيا

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٩]

    تبيليسي، 9 أغسطس، أذرتاج

    تشارك خمسون حزبا سياسيا في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في جورجيا 2 اكتوبر القادم.

    أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة المركزية الجورجية للانتخابات أنها حددت أرقام ترتيب الاحزاب المشاركة في الانتخابات حيث نسب الرقم الـ41 للحزب الحاكم الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية والحزب المعارض الرئيسي الحركة القومية الموحدة الرقم الـ5.

    كما أن رقم حزب رئيس الوزراء السابق جيورجي قاخاريا الذي يعد ثالث الاحزاب القوية في البلد "قاخاريا من اجل جورجيا" هو الـ25.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :خمسون حزبا سياسيا تشارك في الانتخابات المحلية في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٢]
    جيل جديد من الصقور في المزاد الدولي لمزارع الإنتاج الذي تستضيفه السعودية
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]
    وفاة حوالي 10 آلاف مصاب من كورونا في العالم خلال يوم
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥‎٧]
    تركمانستان تستضيف اجتماعا استشاريا لزعماء آسيا الوسطى
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]
    بمناسبة "اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لعام 2021"، تدعو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان كافة الدول إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان
    خمسون حزبا سياسيا تشارك في الانتخابات المحلية في جورجيا