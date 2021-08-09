خمسون حزبا سياسيا تشارك في الانتخابات المحلية في جورجيا
AzerTAg.az
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٩]
تبيليسي، 9 أغسطس، أذرتاج
تشارك خمسون حزبا سياسيا في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في جورجيا 2 اكتوبر القادم.
أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة المركزية الجورجية للانتخابات أنها حددت أرقام ترتيب الاحزاب المشاركة في الانتخابات حيث نسب الرقم الـ41 للحزب الحاكم الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية والحزب المعارض الرئيسي الحركة القومية الموحدة الرقم الـ5.
كما أن رقم حزب رئيس الوزراء السابق جيورجي قاخاريا الذي يعد ثالث الاحزاب القوية في البلد "قاخاريا من اجل جورجيا" هو الـ25.
عزيزوف مراسل أذرتاج
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