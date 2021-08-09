  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف نخجوان بطلقات نارية من جديد

    ٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٨]

    نخجوان، 9 أغسطس، أذرتاج

    استهدفت قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان في بلدة حيدر آباد بمحافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة التابعة لجمهورية أذربيجان في الفترة ما بين 00:10 و00:50 من يوم 9 أغسطس الليلة بطلقات نارية من مواقعها في بلدة أراز دين في محافظة ويدي الارمينية عبر الحدود الدولية باستخدام الاسلحة التقليدية مختلفة العيار.

    أفادت اذرتاج عن بيان وزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

    وتم إسكات نقاط النيران.

    ويسيطر جيش أذربيجان على ظروف العملية.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف نخجوان بطلقات نارية من جديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣١]
    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تعيد اطلاق النار على جيش أذربيجان في نخجوان
    ٠٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢١]
    وزير الدفاع يتفقد الظروف المهيأة لدى وحدات عسرية في كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٩:٣٢]
    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان في نخجوان عبر الحدود الدولية
    ٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]
    وزير الدفاع يتفقد مؤسستين طبيتين عسكريتين بمحافظتي كلبجار ولاتشين المحررتين من الاحتلال الأرميني
    وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف نخجوان بطلقات نارية من جديد