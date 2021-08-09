وزارة الدفاع: قوات أرمينيا تستهدف نخجوان بطلقات نارية من جديد
AzerTAg.az
٠٩.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٨]
نخجوان، 9 أغسطس، أذرتاج
استهدفت قوات أرمينيا مواقع جيش أذربيجان في بلدة حيدر آباد بمحافظة سدرك في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة التابعة لجمهورية أذربيجان في الفترة ما بين 00:10 و00:50 من يوم 9 أغسطس الليلة بطلقات نارية من مواقعها في بلدة أراز دين في محافظة ويدي الارمينية عبر الحدود الدولية باستخدام الاسلحة التقليدية مختلفة العيار.
أفادت اذرتاج عن بيان وزارة الدفاع انه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.
وتم إسكات نقاط النيران.
ويسيطر جيش أذربيجان على ظروف العملية.
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