الشرقاوي: القبور المدمرة تدل على نفاد مشاعر الانسانية لدى الارمن
AzerTAg.az
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٦]
جبرائيل المحررة، 12 أغسطس، أذرتاج
قال الباحث المصري احمد عبد الوهاب الشرقاوي انني اندهش مما شاهدته في جبرائيل من القبور المدمرة ونبشها وترك عظام الاموات خارج القبور وكل هذه تدل على نفاد مشاعر الانسانية لدى الأرمن.
واضاف انه لم يعثر على ما ارتكبه الارمن من البربرية والوحشية رغم قيامه بدراسات التخريب والبربرية في مختلف مناطق العالم منذ 20 سنة.
وتابع أن هذى المدى من الخراب والدمار والهدم ليس سوى بربرية وحشية حقيقية وتظهر الوجه الحقيقي للارهابيين الارمن الذين ارتكبوا مثل هذه الاعمال البربرية ليس في اراضي أذربيجان فقط بل ولكن ضد الاتراك في الاناضول الشرقية ايضا.
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