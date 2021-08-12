قتلى ومفقودين جراء فيضانات في تركيا

إسطنبول، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

لقي 4 أشخاص حتفهم على الأقل وفقد 3 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة بولاية كاستامونو على ساحل البحر الأسود في تركيا، ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD) ان أربعة أشخاص قتلوا في الفيضانات في كاستامونو وفقد واحد آخر في بارتين في 11 أغسطس.

وأشارت الإدارة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الكارثة الطبيعية، لا تزال مستمرة.