أحمد طرابيك الخبير المصري لشؤون قراباغ: أنا سعيد بمساهمتي في تبليغ حقائق قراباغ عبر العالم

جبرائيل، 12 أغسطس، أذرتاج

قال أحمد عبده طرابيك الخبير المصري لشؤون قراباغ إنه من الصعب جدا أن يقول رجل شيئا أمام ما شهدناه في جبرائيل المحررة من المناظر المرعبة وقد دمر الارمن كل شيء تدميرا وذلك نموذج حقيقي للوحشية والبربرية.

أفادت أذرتاج عن طرابيك قوله على هامش زيارة أغدام المحررة أن لي دراسات وتحقيقات حول حرب قراباغ الاولى ايضا واعمل حاليا عليها وقد ألفت كتابا في هذا الموضوع وطبع ونجهد جهودا ترمي الى تبليغ الحقائق قراء العالم ونثق في تعرف جميع العالم الى حقائق قراباغ مضيفا بالتواضع "وأنا سعيد بمساهمتي في هذا العمل ولو بشيء. "

يذكر أن الخبير الباحث المصري احمد عبده طرابيك ذائع الصيت في أذربيجان شعبا ودولة بجهوده العظيمة التي بذله طوال السنوات المديدة في سبيل تبليغ حقائق أذربيجان خاصة الحقائق التاريخية والعلمية وما هو في ارض الواقع بشأن نزاع قراباغ الجبلي الذي دار بين أرمينيا واذربيجان منذ 30 سنة حتى حرب الـ44 يوما الوطنية خريف العام الماضي. وقد ألف الخبير المصري طرابيك عددا عديدا من المقالات والاخبار والتقارير الخاصة بموضوع نزاع قراباغ والجرائم الحربية التي ارتكبها المحتلون الارمن في اراضي أذربيجان خلال سنوات الاحتلال وعلى رأسها مجزرة خوجالي لتبليغ الحقائق غير المرفوضة في العالم العربي والاسلامي الى أن نال طبع كتابه القيم "قره باغ طريق السلام في القوقاز" في البلد الصديق مصر وقد حظي كتاب صديق الشعب الاذربيجاني العربي طرابيك سمعة كبيرة في أذربيجان ايضا.