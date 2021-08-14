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    بحث مسائل تطوير العلاقات بين أذربيجان وقيرغيزستان

    ١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]

    بشكيك ، 14 أغسطس، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية القيرغيزي روسلان كازاك بايف سفير أذربيجان في البلد هدايت عروجوف.

    قالت الخارجية القيرغيزية في بيان أن اللقاء ارتكز على بحث المسائل الخاصة بنتائج زيارة الوزير كازاك بايف أذربيجان فترة 1-3 يوليو ورفع العلاقات بين البلدين الى مستوى شراكة استراتيجية بمبادرة الجانب القيرغيزي وانشاء مجلس دولي على مستوى رئيسي البلدين وتشكيل منصة 5+3 اقليمية بين آسيا الوسطى وجنوب القوقاز في المستقبل واستئناف اتفاقات على صندوق الاستثمار القيرغيزي الأذربيجاني.

    وابلغ السفير أن أذربيجان تؤيد بجميع المبادرات الي تقدمت بها قيرغيزستان.

    وناقش الطرفان في اللقاء مسألة عقد اجتماع اللجنة المشتركة الدولية للتعاون بين أذربيجان وقيرغيزستان في خريف عام 2021م ايضا.

    واهتم الطرفان في اللقاء ايضا بتنفيذ مشاريع مشتركة ومن ضمنها استكمال انشاء حديقة الصداقة الأذربيجانية القيرغيزية في بشكيك وبناء مدرسة متوسطة.

    ورفع الوزير الشكر على 40 الف جرعة من لقاح أسترا زينيكا أرسلتها أذربيجان اليها كمساعدة انسانية.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

     

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