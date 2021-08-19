نادي زيرة يتفق مع مهاجم بلجيكي

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

تنفق نادي زيرة باكو لكرة القدم مع مهاجم بلجيكي.

قال النادي في بيان إن العقد لمدة عامين موقع عليه مع المهاجم البلجيكي لوريس بروغنو البالغ 28 عامًا من العمر.

وكان بروغنو يرتدي اخيرا قميص بيرشوت بعد أن ارتدى قمصان شارلروا ولوميل ومونس وكذلك سبارتا الندرلندي.