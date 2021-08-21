باكو، 21 أغسطس، أذرتاج اعلنت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى الوطني في الموسم الجديد الـ 2021/2022م. أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة الانطلاقية تستغرق يومي 14-15 سبتمبر. 14 سبتمبر، الثلاثاء كبز كنجة – غابالا الرديف، ملعب كنجة المركزي، كنجة نفطجي الرديف – صباح الرديف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو كشلة الرديف – زاقاتالا، ملعب أي أس كا أرينا، باكو 15 سبتمبر، الاربعاء توران طاووس – الجيش الرياضي، ملعب طاووس المركزي، طاووس سومغايت الرديف – قراداغ لوكباتان، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت صبائل الرديف – زيرة الرديف، ملعب أي أس سي أو أرينا، باكو ويستريح نادي قراباغ الرديف في الجولة الاولى.

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده