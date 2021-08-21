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    جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢٧]

    باكو، 21 أغسطس، أذرتاج

    اعلنت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى الوطني في الموسم الجديد الـ 2021/2022م.

    أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة الانطلاقية تستغرق يومي 14-15 سبتمبر.

    14 سبتمبر، الثلاثاء

    كبز كنجة – غابالا الرديف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

    نفطجي الرديف – صباح الرديف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

    كشلة الرديف – زاقاتالا، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

    15 سبتمبر، الاربعاء

    توران طاووس – الجيش الرياضي، ملعب طاووس المركزي، طاووس

    سومغايت الرديف – قراداغ لوكباتان، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    صبائل الرديف – زيرة الرديف، ملعب أي أس سي أو أرينا، باكو

    ويستريح نادي قراباغ الرديف في الجولة الاولى.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
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