جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
باكو، 21 أغسطس، أذرتاج
اعلنت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى الوطني في الموسم الجديد الـ 2021/2022م.
أفادت أذرتاج أن مباريات الجولة الانطلاقية تستغرق يومي 14-15 سبتمبر.
14 سبتمبر، الثلاثاء
كبز كنجة – غابالا الرديف، ملعب كنجة المركزي، كنجة
نفطجي الرديف – صباح الرديف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو
كشلة الرديف – زاقاتالا، ملعب أي أس كا أرينا، باكو
15 سبتمبر، الاربعاء
توران طاووس – الجيش الرياضي، ملعب طاووس المركزي، طاووس
سومغايت الرديف – قراداغ لوكباتان، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت
صبائل الرديف – زيرة الرديف، ملعب أي أس سي أو أرينا، باكو
ويستريح نادي قراباغ الرديف في الجولة الاولى.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٦]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٠]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٥١]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٤]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٨]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٥]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٤]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠١]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٥٥]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:١٠]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٩]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٥٠]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك