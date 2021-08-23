إصابة 4 ملايين و484 الف و613 شخص بكورونا في إيطاليا
AzerTAg.az
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٢]
روما، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 5923 شخص خلال الأسبوع الماضي وبلغ العدد الاجمالي 4 ملايين و484 ألف و613 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج ان إصابات كورونا في إيطاليا تواصل الارتفاع من جديد. وبلغت حصيلة الوفيات من مرض كوفيد - 19 منذ بدء الجائحة 128 ألف و751 شخص، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.
وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 472.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٥]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٠]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٥]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥٤]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٠:١٠]
٢٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٢]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٧]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٠]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٨]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٩]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٢.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٤]
٢٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٥]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٢٢.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١٩]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٥٥]
٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٣:١٠]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢١]
٢٢.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك