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    إصابة 4 ملايين و484 الف و613 شخص بكورونا في إيطاليا

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٢]

    روما، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 5923 شخص خلال الأسبوع الماضي وبلغ العدد الاجمالي 4 ملايين و484 ألف و613 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان إصابات كورونا في إيطاليا تواصل الارتفاع من جديد. وبلغت حصيلة الوفيات من مرض كوفيد - 19 منذ بدء الجائحة 128 ألف و751 شخص، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.

    وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 472.

    AZERTAG.AZ :إصابة 4 ملايين و484 الف و613 شخص بكورونا في إيطاليا
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