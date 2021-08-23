إصابة 4 ملايين و484 الف و613 شخص بكورونا في إيطاليا

روما، 23 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 5923 شخص خلال الأسبوع الماضي وبلغ العدد الاجمالي 4 ملايين و484 ألف و613 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان إصابات كورونا في إيطاليا تواصل الارتفاع من جديد. وبلغت حصيلة الوفيات من مرض كوفيد - 19 منذ بدء الجائحة 128 ألف و751 شخص، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 472.