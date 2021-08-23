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    وزير الخارجية الإيراني الجديد: تطوير العلاقات مع البلاد المجاورة يكون اولوية نهج السياسة الخارجية للحكومة الجديدة

    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٥‎]

    طهران، 23 أغسطس، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الايراني الجديد حسين أمير عبد الله يان إن تطوير العلاقات مع الدول المجاورة يكون اولوية نهج السياسة الخارجية للحكومة الجديدة.

    أفادت أذرتاج عن عبد اللهيان قوله في كلمة القاها في البرلمان إن إيران ينبغي لها أن تزيد من توطيد علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع جيرانها القريبة وستتخذ خطوات براغماتيكية في هذا النحو وسيزاد توسيع علاقات التعاون المثمرة المتبادلة.

    يذكر أن البرلمان الايراني صدق على ترشيح الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي بقائمة وزراء يتولون المناصب في مجلس الوزراء الجديد وبينهم وزير الخارجية الجديد أمير حسين عبد اللهيان.

    واضاف عبد اللهيان أن ايران حريصة على تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية موضحا أن التعاون الوثيق لهاتين الدولتين المسلمتين للمنطقة يعود الى المنطقة بالسلم والأمن مفيدا أن القرن الحادي والعشرين يتسم بتطور آسيا حيث نشهد ظهور دول تتزايد قدرة ونموا جديدة بعد أن قطعت طريقا كبيرا اقتصاديا في آسيا. وتابع أن دول آسيا تريد كذلك تطوير العلاقات وتوسيعها مع ايران التي تملك امكانات كبيرة للتعاون.

    واكد على انه يبذل جهودا مكثفة في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة.

    كتانوف مراسل أذرتاج

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    وزير الخارجية الإيراني الجديد: تطوير العلاقات مع البلاد المجاورة يكون اولوية نهج السياسة الخارجية للحكومة الجديدة