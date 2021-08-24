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    زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ايران

    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]

    طهران، 24 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة خوراسان جنوب ايران.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل التبعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان مركز الزلزال وقع في الساعة 07:05 وعلى عمق 11 كلم تحت سطح الارض.

    ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بالأرواح أو أضرار مادية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ايران
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