أراز نخجوان يلتقي رابا اللاتفي نهاية الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا لكرة الصالات

سالاسبيلس، لاتفيا، 24 أغسطس، أذرتاج

يلتقي نادي أراز نخجوان الأذربيجاني مع منافسه رابا اللاتفي نهاية الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا لكرة الصالات اليوم.

أفادت أذرتاج أن المباراة تنظم في مدينة سالاسبيلس في لاتفيا بقيادة الحكم داريو بيزوتو الإيطالي الساعة 20.00.

وقد تغلب أراز نخجوان في انطلاقية الدور التمهيدي على أوروبا من جبل الطارق 9-2 وتعادل في المباراة الثانية مع كامبوكسن دينامو الفنلندي 4-4 الذي يتنافس في الوقت الحالي مع أوروبا المذكور ويتقدم في الحساب 8-3 في الفترة الثانية من المباراة.

ويحتل أراز المرتبة الاولى برصيد 4 نقاط مع النادي الفنلندي في المركز الثاني بنفس الرصيد ويتبعهما رابا اللافتي ثالثا برصيد 3 نقاط وأوروبا أخيرا دون رصيد.

يذكر أن مباريات المرحلة المؤهلة تستضيفها 8 بلدان. وسوف تتأهل 8 أندية صاحبات المراكز الاولى في المجموعات وصاحب احسن نتيجة بين صاحبات المراكز الثانية بالمجموعات لمرحلة النهائي.