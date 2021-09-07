صندوق نهضة قره باغ والبنك الإسلامي للتنمية يناقشان إنشاء صندوق مشترك

باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)

التقى نائب وزير الاقتصاد إلنور علييف بالرئيس الجديد المنتخب للبنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر في إطار الاجتماع السنوي الـ46 للبنك في مدينة طشقند الأوزبكية.

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب الوزير تمنى لرئيس البنك نجاحات في نشاطه مشيرا الى الأهمية الخاصة التي تبديها أذربيجان لعلاقاتها مع البنك الإسلامي للتنمية وكذلك الهيئات التابعة للبنك ومشيدا بدعم البنك في تطوير القطاع الخاص. تحدث إلنور علييف في اللقاء عن الوقائع الناشئة بعد تحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال الأرميني مشيرا الى تنفيذ مشاريع "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" وانشاء منطقة "الطاقة الخضراء فيها.

من جانبه تحدث رئيس البنك محمد سليمان الجاسر عن رؤيته عن توسيع العلاقات مع أذربيجان معلنا ان البنك حريص على المشاركة في المشاريع المنفذة في أذربيجان.

أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول إمكانيات الشراكة مع شركة الاستثمارات الأذربيجانية ووكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومسائل انشاء صندوق مشترك بين صندوق نهضة قره باغ والبنك الإسلامي للتنمية وتنفيذ مشاريع مشتركة في إعمار الأراضي المحررة ومن خلال الاستفادة من إمكانيات الصندوق في مجال التنمية المستدامة وتنظيم احداث لعرض مشاريع استثمارية للشركات الأذربيجانية الى مستثمرين محتملين من البلدان التي يتعامل معها البنك.