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    سياسة


    وزارة الدفاع: وجهت رسائل الى وزارة الدفاع الروسية وقيادة قوات حفظ السلام بشأن دخول غير قانوني لوسائل النقل للبلدان الاخرى في أراضي أذربيجان

    ١٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١٤]

    باكو، 12 أيلول، أذرتاج

    وجهت رسائل من قبل وزارة الدفاع الى وزارة الدفاع للاتحاد الروسي وقيادة قوات حفظ السلام الروسية بشأن دخول غير قانوني لوسائل النقل للبلاد الاخرى في اراضي أذربيجان التي نشرت فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن الرسائل تؤكد على أن مثل هذه الحالات تتعارض مع البيان الثلاثي الموقع عليه في العاشر من نوفمبر عام عشرين وألفين من قبل رئيسي أذربيجان والاتحاد الروسي ورئيس الوزراء الأرميني وطُلِب بمنعها.

    من الممنوع دخول الاشخاص الاعتبارية والطبيعية ووسائل النقل الخاصة بها التابعة للبلاد الاخرى دون إذن جمهورية أذربيجان في اراضي أذربيجان ومثل هذه الحالات انتهاك لقوانين بلدنا.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: وجهت رسائل الى وزارة الدفاع الروسية وقيادة قوات حفظ السلام بشأن دخول غير قانوني لوسائل النقل للبلدان الاخرى في أراضي أذربيجان
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