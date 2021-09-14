الرئيس إلهام علييف: مشاريع البنية التحتية الاجتماعية تمهد أرضية للتنمية الناجحة للمحافظات

باكو، 14 أيلول، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله عبر الاتصال المرئي محافظي محافظتي جليل أباد وشمكير حديثي التعيين إن الاعمال الكبيرة أنجزت بشأن البنية التحتية الاجتماعية في محافظتي جليل أباد وشمكير وفي كلتا المحافظتين بنيت او اعيد اعمار نحو 120 مدرسة ثانوية ومستشفيين كبيرتين بسعتهما 190 سرير و145 سرير ومركز العلاج التشخيصي في جليل أباد ووضع مجمعا الرياضة الاولمبيين الكبيرين للخدمة.

واضاف الرئيس علييف أن انجاز مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بين أيدي الجميع: "البتة هذه تمهد أرضية اساسية لتنمية المحافظات الناجحة لأن هذه الخطوات الابتدائية لولا أن اتخذت ما كانت لتنمية المحافظات أن يدور الحديث عنها على الاطلاق. كل هذه الاعمال انجزت على حساب ميزانية الدولة وبتوجياتي أنا وضمن برامج الدولة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للمحافظات المصدق عليها من جانبي أنا."